從4月股債市反彈後，資金明顯回流，其中有三家資產管理機構吸金最多。根據晨星基金統計，最受投資人歡迎的基金品牌排行榜第一名為貝萊德投信，淨流入金額為491.69億新台幣；其次為富達投信，淨流入355.98億新台幣及聯博投信淨流入金額239.77億新台幣。

晨星基金指出，4月份基金市場共吸引2,578.16億新台幣淨流入，不包含貨幣市場之淨流入量為1,423.63億新台幣，貨幣市場型基金則淨流出190.19億新台幣。淨流入量最大為固定收益資產，淨流入849.46億新台幣，股票型資產淨流入671.33億新台幣。

根據投信投顧公會（SITCA）統計資料顯示，4月份台灣基金市場規模緩升至6.97兆新台幣，固定收益資產佔比下滑至47％；其次為貨幣市場及股票型資產，分別占比22％及20％。

在股票基金中淨流入最多就屬科技基金、健康護理基金及能源基金。另外，美國大型增長股票及全球大型增長股票基金也是投資人喜歡的投資標的。晨星基金說，至於遭到拋售最多的股票基金包含中國股票、印度股票、貴金屬基金、美國大型均衡型股票及全球大型價值型股票基金。

晨星基金也表示，截至第一季，管理國人資產規模最大的投信為聯博投信，管理資產規模為6,591.69億新台幣；管理最多股票基金資產的為摩根投信，其股票基金資產規模約1,492.29億新台幣；而管理最多債券基金資產的基金品牌為聯博投信，債券基金資產規模約5,053.45億新台幣。

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