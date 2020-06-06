台灣新冠肺炎防疫有成，明（7日）起全台大解封，觀光旅遊市場邁向更活絡的復甦時期，以全台線上訂房量最大的台灣旅行社易遊網來說，近2周全台的訂房業績已較去年暴增3倍，8日起也將順勢推出5天的線上旅展，各大飯店業者也群起祭出超低住房專案搶客。

澎湖在這波國旅回暖中堪稱人氣最夯的旅遊地，「澎湖福朋喜來登酒店」在4、5月陸續推出許多超值住房專案，並早在5月中旬就交出6、7月房間全滿的漂亮成績，8月目前也已有6成住房率，飯店內的BBQ和Buffet餐廳在假日晚餐經常爆滿，BBQ餐廳更特別於端午節當日加開餐期。澎湖福朋喜來登酒店表示：「光是飯店官網的訂房單，印1個小時都印不完，訂房組還得加班印製，訂位電話也常常接不完。」更有業者私下透露，連有飯店老闆和旅行社長官現在要去澎湖旅遊也一位難求。

現正熱賣中的專案包含水上活動3天2夜專案，以及配合澎湖花火節推出的「夏日花火祭」3天2夜專案。水上活動專案送房客搭法國頂級帆船徜徉大海、探索海底世界，或大玩SUP立式划槳、透明獨木舟等，2人成行，每人每晚2545元起，等同下殺4折，推出至10月15日止；「夏日花火祭」則可下榻市景豪華雙床客房，更附贈自助早餐每日2客、價值1600元之餐飲抵用券和PS4賽車券，房客還可選擇搭乘遊艇釣小管邊賞煙花，或是享用英式下午茶等，2人成行，每人每晚3200元起，也相當於近4折，自7月6日推出至9月3日。

澎湖福朋喜來登酒店的市景豪華雙床客房。（澎湖福朋喜來登酒店提供）

「台北士林萬麗酒店」即日起至20日推出「花開繡球」住房專案，除了可入住招牌尊貴山景客房1晚、另附早餐2客，還送陽明山竹子湖花季知名景點「名陽匍休閒農莊」免費入園門票2張，更特別提供免費賞花專車單趟服務，專案價每房4500元+15.5%，相當於狠殺2.4折。

「北投老爺酒店」則在8日至14日限時推出超值方案「食依住！行！」，訂購後於9月30日前在飯店旗下PURE法式餐廳點購指定套餐1客，就能以2508元的優惠加購價入住雙人景緻客房1晚，且不分平、假日皆可用。連2年獲「台北米其林指南推薦旅宿」肯定的「慕軒飯店」也在即日起至6月30日推出「晨曦樹海」住房專案，以約5折的房價吸客，2人入住，含早餐每晚2500元起+15.5%。

北投老爺酒店的雙人景緻客房。（北投老爺酒店提供）

慕軒飯店的經典客房。（慕軒飯店提供）

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