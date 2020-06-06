在罷免結果成定局後，立委許淑華PO出一張韓國瑜在車上神情黯淡的照片，同時也勉勵韓國瑜的支持者們不要灰心。（摘自許淑華臉書）

韓國瑜正式被高雄市民罷免成功，高雄人以939,090票表達自己的聲音，面對罷韓開票，國民黨主席江啟臣更率一級黨務主管南下國民黨高雄市黨部坐鎮，與韓國瑜共同面對結果。在罷免結果成定局後，立委許淑華PO出一張韓國瑜在車上神情黯淡的照片，同時也勉勵韓國瑜的支持者們不要灰心。

曾為韓國瑜競選之夜數度站台的「神力女超人」許淑華今（6日）在罷韓結果出爐後，於臉書上表示，「當民進黨政府下令全體動員要把韓國瑜趕出高雄，結果我們並不意外。韓市長曾經為一本書簽了這段話：做對的事、幫助弱小的人、有一顆正直的心，面對逆境都不要失去堅強的勇氣....。」

許淑華希望能勉勵挺韓支持者，面對逆境不要灰心，同時也貼出一張韓國瑜坐在車上，頭帶著棒球帽，面有難色的落寞神情。支持者留言說「沒關係，不管結果如何，你們的付出我們都看到了，謝謝你們，辛苦了。」

(中時電子報)