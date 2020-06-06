高雄市長韓國瑜罷免案以近94萬的罷免同意票，高票通過，韓國瑜為我國地方選舉史上首被罷免的直轄市長。前高雄市政府新聞局長王淺秋以98字心聲表示，「市政努力還是輸給罷韓國家隊」。
王淺秋今(6日)在臉書發文表示，「市政努力還是輸給罷韓國家隊。謝謝所有支持的朋友，如果你（妳）正在傷心難過，就讓我們互相給一個擁抱（抱），最最感謝支持市府團隊的朋友每一份熾熱的心，當然，也尊重高雄市民的選擇。問心無愧努力的團隊，衷心感謝祝福高雄」。
(中時電子報)
高雄市長韓國瑜罷免案以近94萬的罷免同意票，高票通過，韓國瑜為我國地方選舉史上首被罷免的直轄市長。前高雄市政府新聞局長王淺秋以98字心聲表示，「市政努力還是輸給罷韓國家隊」。
王淺秋今(6日)在臉書發文表示，「市政努力還是輸給罷韓國家隊。謝謝所有支持的朋友，如果你（妳）正在傷心難過，就讓我們互相給一個擁抱（抱），最最感謝支持市府團隊的朋友每一份熾熱的心，當然，也尊重高雄市民的選擇。問心無愧努力的團隊，衷心感謝祝福高雄」。
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