位於泰山區明志路歐式花園新城的海砂屋，住戶透過新北市「防災都更」政策，獲得增加原容積50％獎勵，以及租金、稅金補貼。

新北市府列管921地震不堪使用的紅標建築物，今拆除最後1案，位於泰山區明志路歐式花園新城的海砂屋，住戶們透過新北市「防災都更」政策，不但能舊地重建安全的家園，還獲得市府獎勵增加原容積50％，以及租金、稅金補貼。

住戶江太太說，本棟原有15戶，早在921地震前，天花板就曾掉落、牆壁也裂開，從省長宋楚瑜時期，就想舊地重建，但遲遲喬不攏，在議長蔣根煌、議員宋明宗幫忙、協調下，今天才有辦法踏出重建第一步，同時也很謝謝市長侯友宜的政策，以及行政團隊的大力協助，才能獲得增加原容積50％的獎勵，以及租金、稅金補貼。

設計此棟重建物的建築師陳世昌表示，拆除完畢後，將會請水保技師做地質專探，確保當地的地質狀況，目前也已完成周邊住戶房屋現況鑑定，以確保日後遇鄰損情事時雙方的權益，若行政流程順利的話，預估明年初就能開始興建，2年內完成13樓的建物。

城鄉發展局黃一平表示，新北市仍有多處待拆除、重建的危險建築物，新北市長侯友宜推出都更三箭策略，鼓勵捷運站周邊、寬20米以上的主要幹道2側房屋、危險建築物的住戶辦理都更，住戶能依循《都市更新條例》、《危老條例》，以及新北獨有的「防災型建築加速改善要點」重建危險住宅。

黃一平也表示，市府將持續努力，落實「防災都更政策」，提高市民願意重建的誘因，市府團隊也會全力協助審查、辦理行政程序，讓居住在震損建築、海砂屋、健檢後堪虞建築或社區的市民，能盡快脫離危險住宅，安居樂業。

(中時 )