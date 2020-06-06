還記得兒時的家庭錄影帶？它們還在否？有感於家庭影像也是台灣電影史一部分，台南市政府率先啟動「搶救家庭記憶下鄉巡迴胖卡」，搶救大台南地區民間影像和家庭記憶！由文化部指導、台南市政府文化局主辦、國立台南藝術大學執行「轉動的聲音」計畫，今年採購1部「搶救家庭記憶下鄉巡迴胖卡」，今日傍晚在大南門城前交車啟用，台南市長黃偉哲親自將這台「紅莫妮卡」鑰匙交給執行單位，要為台灣歷史留下珍貴紀錄！

黃偉哲表示，台南市政府是台灣第一個有計畫搶救民間影像的地方政府，他細數近10年來與南藝大媒體中心的合作，從2011年成立營運「南門電影書院」、2018年「南瀛顯影」徵集計畫，到2019-2020年「轉動的聲音」計畫，市府更進一步爭取預算，改裝胖卡擴大宣導保存家庭記憶的緊急性和優先性，鼓勵民眾多加利用，將已無法觀看的家庭影像，搶救為當今可流通觀看的數位影像。

2013年起即積極推動搶救家庭錄影帶工作坊的井迎瑞理事長表示，家庭影像也是台灣電影史的一部分，從南藝大到電影蒐藏家博物館，共已舉辦35場搶救工作坊，更遠赴泰國和關島傳授搶救方法。他期許台南成為全台灣搶救民間影像的基地和起跑點，豐富台灣的影像歷史。

南藝大音像資料保存及展示中心吳永毅主任說，根據澳洲國家影音資料館研究，聯合國教科文組織(UNESCO)同樣呼籲，磁帶類影音媒材若無法在2025年以前轉為數位檔案，將因磁帶劣化和讀取器材消失，面臨無法讀取或大量流失的重大危機，這也是為何要爭取經費下鄉搶救的原因。

音像藝術媒體中心曾吉賢主任則介紹胖卡上備有移動錄影帶搶救工作站、碳精棒放映機和宣導用電視，並帶領學生錄製國臺語雙聲道宣導廣播，呼籲鄉親不要丟棄珍貴記憶。

交車啟用儀式後，現場也播映數位修復經典電影《大輪迴》，本次放映也是「南門露天大戲院」第6場活動。主辦單位表示，去年10月起推出的南門露天大戲院，因在戶外通風良好，容易保持社交距離，意外成為疫情期間難得可以免費看電影的場所。

由胡金銓、李行、白景瑞等3位70年代臺灣名導合攝的三段式電影《大輪迴》，以相同3位主角穿越3個不同時空，訴說牽絆三生三世的愛恨情仇。今天播映的《大輪迴》為國家電影中心全新修復、2019年在高雄電影節首映版本。

文化局長葉澤山表示，紅莫妮卡下鄉巡迴工作坊活動主要教導民眾如何修復影帶，雖然6月14日場次報名已額滿，但當晚於普濟殿廟埕另有王童導演的台灣三部曲之二《稻草人》，以膠片碳精棒復古設備放映，精彩可期，歡迎市民朋友前往觀賞。民眾如對後續工作坊活動有興趣，亦歡迎搜尋「南門電影書院」FB粉絲專頁或向南門電影書院洽詢，電話06-2150851。

(中時 )