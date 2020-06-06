高雄市長韓國瑜罷免案通過，台南市長黃偉哲6日晚間表示，尊重高雄市民投票結果，並強調應哀矜勿喜。他也說，任何從政者都應非常謹慎，注意民意的流動，在民意面前要順時鐘、不要逆時鐘，要順民意、不要逆民意。

黃偉哲6日晚間指出，針對高雄市民行使公民權，以93萬同意票罷免，突破韓國瑜當選市長時的89萬票，「我們尊重高雄市民的結果。」

黃偉哲稍早在罷韓結果尚未出爐前，就已於臉書粉絲專頁寫下「謹慎面對權力，謙卑面對人民」等文字，同時註記「勿忘從政的初心」，引發網友討論。

(中時 )