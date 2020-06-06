罷韓成功 黃偉哲：要順民意、不要逆民意 20:062020/06/06 中時 李宜杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市長黃偉哲（中）針對罷韓案通過表示，要順民意、不要逆民意。（資料照／李宜杰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜罷免案通過，台南市長黃偉哲6日晚間表示，尊重高雄市民投票結果，並強調應哀矜勿喜。他也說，任何從政者都應非常謹慎，注意民意的流動，在民意面前要順時鐘、不要逆時鐘，要順民意、不要逆民意。 黃偉哲6日晚間指出，針對高雄市民行使公民權，以93萬同意票罷免，突破韓國瑜當選市長時的89萬票，「我們尊重高雄市民的結果。」 黃偉哲稍早在罷韓結果尚未出爐前，就已於臉書粉絲專頁寫下「謹慎面對權力，謙卑面對人民」等文字，同時註記「勿忘從政的初心」，引發網友討論。 (中時 ) #黃偉哲 #高雄 #韓國瑜 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷韓通過 韓國瑜下一步曝光？網驚呆：開始了！ - 政治 罷韓案通過！看完韓表態 韓粉怒吼：高雄人... - 政治 韓國瑜為何被高雄人罷免？王淺秋曝98字心聲... - 政治 韓國瑜確定罷免 黃暐瀚：「她」恐會與陳其邁一戰 - 政治 罷韓通過後 韓國瑜談話留下最後15字轉身離開...韓粉淚崩 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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