攝影藝術家柯錫杰5日辭世，文化部長李永得聞訊深感哀悼，表示柯錫杰的攝影在「現代主義」中保有特有的人文關懷，他的藝術家精神、對於攝影藝術的堅持造就其藝術的成就。文化部將呈請總統明令褒揚，並協助家屬處理治喪事宜。

柯錫杰1929年出生於台南，1959年赴日進修攝影，60年代以風景、人物等系列，開創臺灣現代攝影新的里程碑，之後赴紐約發展，成為少數在紐約商業攝影界展露鋒芒的亞裔攝影家之一，其後足跡踏遍大半個地球，揚名於國際，2006年獲頒行政院第十屆國家文藝獎的殊榮，是臺灣攝影界最資深最具貢獻的藝術家，被譽為「臺灣現代攝影第一人」，並獲國際稱為二十世紀最具指標性的攝影家之一。其於70歲後返回臺灣定居，仍持續其攝影創作，對臺灣攝影藝術發展影響深遠。

文化部表示自104年起推動國家攝影文化中心建置計畫，進行攝影藝術的保存、研究、推廣，106年度出版的「臺灣攝影家」系列叢書中，即包含柯錫杰專書。

(旺報 )