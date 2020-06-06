高雄市長韓國瑜罷免案過關，國民黨主席江啟臣在傍晚表示，他尊重投票結果，也感謝高雄市民過去一年多給韓國瑜和國民黨服務高雄的機會，對於高雄市民的質疑和挑戰，國民黨承擔，也會繼續深耕高雄。江啟臣還說，會盡速與韓國瑜和黨內幹部磋商，如何面對高雄市長補選的挑戰。

藍營高層人士透露，江啟臣上週曾經針對罷韓投票的可能結果進行沙盤推演，除了分析各種結果可能對國民黨造成的影響外，也曾針對江啟臣在結果出爐後如何因應進行討論。

據指出，幕僚曾分析，若韓以些微票數差距被罷，不能排除韓粉逼宮黨中央，要求讓韓國瑜接任黨主席的可能性。但另方面，如果韓國瑜罷免票超過80萬，韓粉氣勢雖大受影響，但國民黨也定然重創，此後的運作將更艱困，即將面臨的高雄市長補選就是大難題，屆時支持者也可能要求黨中央為結果負起政治責任，建議江應將即刻請辭負責列為可能選項。不過，有幕僚當場反對江立即請辭，認為此舉是不負責任的逃避作法，對江一定有傷害，江則當場表示他會好好想想。

罷免案開票後，罷韓同意票甚至比韓國瑜當選高雄市長的投票數還要高出許多，藍營立委私下都表示「很震驚」，國民黨內部氣氛更是低迷，連江的幕僚都透露「比原先預估得票數」高太多，但江啟臣6日晚間在國民黨高雄市黨部一樓大廳，率領黨內幹部與立委共同舉行記者會中，強調對高雄市民滿心愧疚與感謝，也會尊重投票結果，將立即針對補選進行佈局，未提到請辭負責的說法。藍營高層也分析，江應已決定「承擔責任」，直面高市長補選「不可能的選戰」。

江啟臣在記者會中強調，他很謝謝高雄市民在過去一年多，願意給國民黨、給韓國瑜機會服務高雄，他也針對國民黨沒有好好把握高雄鄉親的溫暖覺得抱歉與愧疚。江啟臣說，在過去1年多的時間，韓國瑜帶領市府團隊，對於高雄的付出是一點一滴的積累，分分秒秒的堆疊，從道路整平，排水溝清淤、登革熱整治到各式各樣的城市行銷，都是具體有感的改變，更是國民黨執政的成績單，這樣的市政成績，相信高雄市民都能感受到。然而，高雄市民對於城市進步的期許，對於市府團隊的期待，更勝於他們的努力。針對高雄市民藉著罷韓投票展現的質疑，國民黨願意承擔，也會努力爭取高雄鄉親的再度諒解。他強調，今天的投票絕對不是結束而是開始，是國民黨更深耕高雄的開始，國民黨重新爭取高雄市民信任的開始。

在表達對高雄人的愧疚歉意後，江啟臣也譴責執政黨以行政操縱罷免，這將對疫情過後朝野合作有深遠且負面影響。江啟臣表示，接下來幾天他會盡速與韓國瑜和黨內幹部討論，如何面對市長補選，尋覓適合人才，贏回高雄市民信任。江啟臣和黨內幹部、黨籍立委一鞠躬後離開記者會現場，並未接受媒體提問。此外，國民黨立院黨團傍晚也發出新聞稿，感謝高雄市民給予國民黨和韓國瑜機會，未來高雄的事就是國民黨團的事，會永遠與高雄站在一起。

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(中時電子報)