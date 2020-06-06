今日罷韓案一通過，大票粉絲都到吳朋奉該則貼文道賀，通知他罷免案通過了。(圖/ 摘自吳朋奉臉書)

台灣知名男演員吳朋奉在5月25日凌晨在家中猝逝，享年55歲，他曾拿下金馬獎、金鐘獎和台北電影節獎而被冠稱「三金影帝」。吳朋奉生前對生活時事都十分關注，也曾在臉書問「台灣歷史上還沒有公民罷免誰成功過吧？」；今(6)日罷韓案通過，而碰巧明天是吳朋奉的告別式，粉絲鼻酸祝「明日好走」。

吳朋奉除了在戲劇上的好表現之外，他也是一名社會議題和台語文化的倡議者，時常不在意外界眼光表達自己看法，更多次公開連署反核、反美麗灣和反國光石化等；在他猝逝前，前高雄市長韓國瑜罷免案相當受關注，5月11日就曾在臉書問，「台灣歷史上還沒有公民罷免誰成功過吧？」，當時就引起許多影迷在底下討論。

今日罷韓案一通過，大票粉絲都到吳朋奉該則貼文道賀，通知他罷免案通過了，而7日下午剛好是吳朋奉的告別式，大家鼻酸地說，「就當作您的餞別禮」、「我們做到了，可惜你不在了」、「一路好走」、「希望您無任何牽掛了」、「成功了！您有看到嗎」。

(中時電子報)