小彬彬曾被封為最會賺錢的小孩。（圖／翻攝自《大人物》雜誌）

40歲童星出身的小彬彬歷經兩段失敗婚姻後，最近越挫越勇，宣布迎娶小他13歲的越南老婆小英，他先前上《命運好好玩》分享因岳父不懂中文，第一次見他時不知道他是誰，只驚訝他有一張不老童顏，而起底小彬彬過往走紅時光，曾被雜誌與關繼威並列為「最會賺錢的小孩」。

35年前出版的《大人物》雜誌曾報導小彬彬當童星的一天，當時他正忙著拍攝和許不了合作的《天生一對》，劇組請來了一堆小演員，早上6時半就到了現場，9時30分小彬彬才坐著爸爸開的車到幼稚園準備拍攝，當年小彬彬的爸才20多歲，兒子出名後他便從做外務轉行為兒子的司機。

直到10時，小彬彬才換好戲服、化好妝準備拍攝，當年他還會跟記者搭訕，問：「阿姨，你是做什麼的？」休息時間小彬彬便賴在媽媽身上撒嬌，小小年紀的他後來還必須在正中午時拍攝駕駛一輛小賓士的戲，天氣酷熱，小彬彬卻沒喊苦，配合導演拍攝需要拍了一次又一次，成熟懂事程度令人心疼。

拍了半個多小時後，導演不忍小彬彬在烈日下不斷揉眼睛，便請小彬彬媽媽帶孩子去午休，但小彬彬當時通告滿檔，根本沒有休息的時間，他隨媽媽上車後便趕到電視台錄戲劇，忙碌程度超乎常人想像，而小彬彬的爸當時透露，兒子不覺得在工作，以為自己「只不過又出去玩了一天」。

(中時電子報)