台灣疫情穩定，7日起將解封，一切活動皆可正常舉辦。對仰賴座談活動帶動新書銷量的出版業而言，更是好消息。不過即使是處在疫情當中的歐美，對英國布盧姆斯伯里出版社（Bloomsbury）而言，疫情為出版社帶來的衝擊倒是沒那麼糟，甚至適應得「意外的好」。

根據英國《書商》雜誌（The Bookseller）報導，布盧姆斯伯里出版社執行長奈傑爾．紐頓在2日一場線上活動中表示，疫情一開始的確為出版社的書籍銷售帶來嚴重衝擊，公司一夜之間失去了所有的零售消費者，但其他售書的管道卻因此表現極佳，像是大賣場因為沒有歇業，售出大量的書，唯獨能選擇的書種類不多。

在最初書籍銷量少掉三分之二的衝擊之後，紐頓表示，布盧姆斯伯里出版社也像其他大出版社一樣，狀況逐漸回穩。他認為整體來看，雖然情形並沒有想像的糟，但某些銷售管道不再，另外一些則異軍突起。例如對布盧姆斯伯里出版社而言，大眾、類型小說在大賣場就賣得很好。

不少英國出版社都反應網購圖書以及電子書的銷售增加，但有聲書的表現卻不如預想。紐頓推測，是由於居家防疫減少了許多人用來聽有聲書的上下班交通時間。

紐頓也認為，出版業聚集了無數的聰明人，會想盡辦法持續交易，渡過危機，「出版人尤其擅長此道，因為出版本身就是一個巨大的危機。」

(中時 )