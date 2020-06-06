高雄市長韓國瑜2018年掀起一波「韓流」，上任沒幾個月後，成為國民黨總統候選人，但最後吞下敗仗，也成為首位遭罷免成功的直轄市長。針對罷韓投票結果，民進黨高雄市黨部主委趙天麟也說，「深感震撼」。

韓國瑜成為首位遭罷免成功的直轄市長，且同意罷免票數為93萬9090票，超過他當選時拿到的89萬2545票，震撼政壇，也持續引發外界關注。而罷免案確定後，韓國瑜也率行政團隊出面發表談話，表達「兩個感謝三個遺憾一個祝福」，後來也在臉書寫下長文，提到「選舉就像比賽一樣有勝負輸贏，但是對作為政府頭家的人民而言，真正的勝負輸贏卻是在選舉落幕之後才真正開始」。

然而，趙天麟今在臉書寫下，「我高雄人我驕傲，面對民意的浪潮，我深感震攝，政治人物與政黨都該更虛心與謙卑！高雄人用投票建立了一個典範！」而他後來也再次PO文，寫下「謝謝高雄，高雄加油！」

(中時電子報)