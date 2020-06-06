法國官員透露，法國總統馬克洪和大陸國家主席習近平在週五通了一個半小時的電話，其中談到香港問題時，馬克洪強調了對「一國兩制」原則的支持。

德國之聲中文網報導，據愛麗榭宮一名官員透露，馬克洪與習近平通電話時表示，自己正密切關注香港局勢動態，並且繼續支持在香港實行「一國兩制」原則。

法國官員表示，馬克洪密切關注（香港）局勢發展，再次強調了法國對於「一國兩制」原則的支持。該官員透露，馬克洪和習近平在週五進行了長達一個半小時的電話會談，香港問題是其中一個話題。

愛麗榭宮在週五晚間通報了兩位領導人通電話的情況，但是未提到香港。該通報還指出，雙方就抗擊新冠疫情方面的合作進行了討論，馬克洪強調了世衛組織在其中扮演的重要角色。此前華盛頓曾經指責世衛組織在疫情危機中應對不力。

港版國安法的通過導致華盛頓和北京之間的緊張氣氛重新升級，歐盟上週就此表達嚴重擔憂。英國、德國等多國也表態支持香港人享有自由，呼籲中國大陸尊重一國兩制的原則。

(中時 )