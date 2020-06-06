罷韓投票結果出爐，最終同意票將近94萬票，高雄市長韓國瑜遭到罷免，成為中華民國史上首位遭罷免的行政首長。對此筆名「人渣文本」的名嘴周偉航在臉書曝光投票前一周各路人馬民調結果，直呼高雄人太可怕。

周偉航曝光投票前7天各方人馬民調，竟然沒一個中，就連新潮流預估的也與最終結果相差20萬 (圖／人渣文本臉書)

人渣文本表示，投票前一週，民進黨立委趙天麟估65萬，他自己估66萬，前國民黨議員楊秋興估66萬，民進黨新潮流估67到75萬，國民黨則是估55到75萬，未料開票結果，同意票數竟然高達將近94萬，也讓人在淡水老街的他忍不住說「高雄人太可怕，吃個螃蟹壓壓驚」，透露韓國瑜確定被罷免的那一刻，連淡水老街的路人都在歡呼。

網友紛紛留言：「連新潮流都沒想到」、「結果KMT數字最相近」、「大家都沒估到返鄉的北漂年輕人」、「沒一個準的，突破天際」、「等等，國民黨那範圍會不會太大，那已經不叫估了吧」、「20萬的範圍怎麼估的」、「從這邊就知道國民黨內部有多分歧」。

(中時電子報)