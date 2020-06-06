韓國瑜支持者無法進入市府中庭，等在大門口遠遠為他加油打氣。（林宏聰攝）

6月6日，高雄市長韓國瑜步上樓梯時，最後仍不忘微笑著向媒體及支持者拱手致意。（林宏聰攝）

對於高雄市長韓國瑜被罷免一事，國民黨台北市議員羅智強表示，難過可以，卻不必灰心；越困難就越堅強！

羅智強表示，罷免結果出來後，他到高雄市黨部的門口安慰現場的支持者，知道大家難過，但是難過可以，卻不必灰心，局面當然萬分艱難，但不是亳無可為。

羅智強說，在高雄，國民黨是重重的輸了，但國民黨做為在野黨，肩膀上監督執政者濫權的責任，只會更重！

羅智強也強調，難過一天就好，打起精神，台灣的民主還有長路要走，不知道別人怎麼想，但他是永遠不放棄的行動派，越困難就會越堅強！￼

(旺報 )