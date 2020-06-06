高雄市長韓國瑜今（6日）確定遭到罷免，根據中選會最新票數統計結果，贊成罷韓票數總計為939,090 票，反對罷免25,051 票。國民黨新北市議員葉元之嘆，尹立發動罷韓目的就是為了讓陳其邁選贏，實在是「冤冤相罷何時了」！

今日高雄市長韓國瑜被高雄市民高票罷免，擔任前任選舉韓辦發言人的新北市議員葉元之受「yahooTV」採訪表示對結果感到相當惋惜，認為韓國瑜真的被黑的太嚴重，「講得好像他市政荒廢零分，一無是處一樣。」他建議韓可以先休息一下，帶著家人出去走走散心，做個「沉潛規劃」。

另外，葉元之指出，「we care」罷韓發起人尹立帶來很不好的示範，他說「當初（尹立）支持陳其邁，選輸了就開始搞罷免，根本就是要一直選選到陳其邁選上為止」。葉元之指出，這行為樹立了一個「鬥爭」的典範，難道以後就是「選輸的就把他罷免掉，然後再投票對決一次？」

葉元之認為，選罷法勢必要再次修改，規定清楚是就任一年內到底能不能進行罷免活動，不然大家會一直存有疑慮，這樣「冤冤相罷何時了」？都在搞鬥爭，不能好好做市政。

(中時電子報)