韓國瑜為我國地方選舉史上首被罷免的直轄市長，許多人歸咎於韓當選市長後即參選總統。國民黨北市議員游淑慧在臉書表示：國民黨該好好自省和痛改！民意如水，能載舟亦能覆舟。但網友反嗆「一天到晚要國民黨檢討！是要檢討不夠奸不夠賤？還是比不了民進黨的壞！」

據中選會統計，高雄市長韓國瑜罷免案投票人數96萬9259人，投票率42.14%，有效票96萬4141票，同意罷免票數93萬9090票，佔97.4%，同意票多於不同意票，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，投票結果通過。其中，值得注意的，同意罷免票數93萬9090票是高於韓國瑜當選市長得票數89萬2545票。

對此，游淑慧感慨：「民意如水，能載舟亦能覆舟」，呼籲「國民黨該好好自省和痛改！」，但網友不以為然留言：「一天到晚要國民黨檢討！是要檢討不夠奸不夠賤？還是比不了民進黨的壞！」、「文質彬彬禮賢時代已過。未來比陰、比賤、比骯髒的局面」、「雖然是事實的實情，但一點一滴的老天爺看在眼裡，用奧步做的事會得到報應的」、「3個月後的補選國民黨也不用派人，就讓綠營去自相殘殺，讓大家知道綠色是仇恨的顏色」，顯示藍營支持者對台灣政治極為灰心。

(中時電子報)