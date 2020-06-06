徐佳瑩6日率巡迴演唱會原班人馬的樂手們，在台北松菸文創園區舉辦「放聲去熱愛」音樂會，對於首度嘗試台下零觀眾的演出，徐佳瑩坦言非常期待，「看很多歌手開線上演唱會，我想我自己站在舞台上，當下的感覺一定很特別，不管有沒有觀眾在台下，進入音樂裡我會被很多情緒填滿內心，這樣的感覺相信可以透過螢幕讓大家感受到。」

她選唱多首大家最耳熟能詳的歌曲，包括〈身騎白馬〉、〈失落沙洲〉等，希望透過無遠弗屆的網路，邀大家在螢幕前合唱，徐佳瑩說：「雖然我聽不到，但是心靈可以感應的到在音樂裡面我們是手牽著手。」難得有機會以線上直播的方式演出，她特地獻上〈感恩的心〉，藉由歌詞鼓勵大家不管遇到任何困難都不要服輸，感謝所有醫護人員辛苦防疫。

徐佳瑩的同門師妹關詩敏今晚打頭陣，搶先演唱她將於8月推出的〈別再問我怎麼辦〉等新歌；音樂會尾聲，徐佳瑩以〈言不由衷〉畫下句點，期許自己下半年在創作上趕進度，「隔上一張專輯已經很久了，今年的目標希望可以交出滿意的作品」，防疫期間她多了許多與自己獨處的時間，藉此醞釀寫歌心情，期盼先透過昨晚音樂會，療癒每個人的心。

關詩敏打頭陣暖場。（（騰訊音樂娛樂/TME live提供）

徐佳瑩今辦線上音樂會。（騰訊音樂娛樂/TME live提供）

(中時 )