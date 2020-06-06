樂天桃猿隊今（6）日在主場迎戰富邦悍將隊，桃猿隊千安達成的內野手郭嚴文在3局下，掃出左外野落地2打點的二壘安打，力助猿隊逆轉戰局，不過，富邦洋投索沙在後半場強力壓制猿隊火力，終場富邦9比6力克猿隊，中止桃園球場5連敗。

富邦洋投索沙投8局被打12安打、失6分，拿下勝投、個人3連勝，林羿豪救援最後1局無失分；桃猿先發投手王溢正投完6局被打8安打、失5分，後援投手蘇俊、黃子鵬各丟2分。富邦全場打出13安、猿隊12安，其中猿隊郭嚴文包辦3安火力最強。

富邦在1局上，由4棒高國輝轟出2分彈，取得領先局面；2局上，林宥穎再添1打點安打；不過，猿隊隨即展開反擊，2局下，郭嚴文打出二壘打，完成個人千安里程碑，接著朱育賢揮出全壘打，猿隊追成2比3。

3局上，富邦再得1分；猿隊在3局下大反撲，廖健富、林泓育站上一二壘，陳俊秀打出1打點安打、郭嚴文揮出2打點安打，猿隊5比4逆轉戰局，4局下，朱育賢、藍寅倫安打，陳晨威高飛犧牲打，猿隊拿到第6分。

6局上，富邦王正棠打出左外野1打點安打，7局上，林益全揮出陽春全壘打、富邦追平桃猿；隨後高國麟貢獻1打點，富邦7比6超前桃猿。8局上，富邦再得2分，終場富邦9比6打敗桃猿。

(中時 )