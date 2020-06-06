高雄市長韓國瑜今(6日)確定被罷免，開票結果為93萬9090同意票，也比他2018年11月當選高雄市長時所拿到的89萬2545票還多，而他也在今下午5時許，率市府局處首長向2018年投票給他的89萬市民一鞠躬，發表長達10分鐘的談話，內容提及「兩個感謝、三個遺憾、一個祝福」，也指控政府用國家隊抹黑他，讓他很多工作無法推動。就在談話結束後，韓國瑜並沒有馬上離開市府，而是回到市長室，一待就是一小時。

韓國瑜今晚發表談話時提到，罷韓國家隊集中中央政府力量，買通幾乎90%媒體、網軍、權力攻打韓國瑜、抹黑造謠，他質疑罷韓國家隊若有這種心思體力，為何不是好好用在國家，而把他放在鬥爭?一個做牛做馬政府才是人民要的，這點非常遺憾，也非常遺憾團隊不停被抹黑扭曲造謠，甚至脫離事實，豪無根據批判。

最後，韓國瑜也說，高雄市（是）南台灣最重要的城市，高雄市民也是最棒、最優質的市民；高雄市民善良、熱情、憨厚、耿直，如果這個城市往好的方向帶，一定能夠發光發熱。期待下一任市長一樣能夠讓高雄市的市政蒸蒸日上，一樣能夠讓高雄市民過著安居樂業的好日子，祝福我們高雄市，以及高雄市280萬善良的民眾，讓我們高雄市能夠讓全台灣，全世界一樣持續的耀眼。願天祐高雄！天祐台灣！天祐中華民國！

另外，據《ETtoday新聞雲》報導，韓國瑜發表完「兩個感謝、三個遺憾、一個祝福」的感言後，並沒有立刻離開市府，而是回到市長室，約在裡頭待了一小時的時間，這期間副市長李四川、民政局長曹桓榮、觀光局長邱俊龍等，也都陸續進到市長室內，韓則是待到晚上7點多才離開。

(中時電子報)