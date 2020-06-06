藝術家陳景林在工藝美術界深耕建立好人緣，與會貴賓來自全國各地熱烈參與。（民衆提供／盧金足台中傳真）

中興新村的虎山藝術館迎接六月份的大展「渾染天成」天染工坊生活美學展。（民衆提供／盧金足台中傳真）

中興新村虎山藝術館迎接六月份的大展「渾染天成」天染工坊生活美學展，由陳景林與馬毓秀共同創立「天染工坊」的師生聯展，二位老師長年為台灣染織教育及技藝傳習貢獻良多，本次策展任務由工坊年輕團隊夥伴負責執行，使得展出富有創新及驚喜。

虎山藝術館年經營團隊「邁絡藝能」努力推廣研習、藝術策展經營有成，受到藝文愛好者的肯定。

隨著疫情逐漸受到控制，加上陳景林在工藝美術界深耕所建立的好人緣，與會的貴賓來自全國各地熱烈參與。

陳景林回顧三十多年投入染織的想望，特別強調：生活美學的經營沒有捷徑，只有在本職學能上日漸增進才能使產品不斷提升！

陳景林強調，文創絕不能依賴專案補助，更不能依賴公關公司的技術操作，歸根究柢還是要回頭審視基礎知識與基本能力是否紥實？

「形之美、色之雅、質之優、技之精、用之當」是天染前五藝，五藝之外的六藝將更困難，它是什麼？陳景林説，稱它「史之見」，即染織的歷史觀，須要多讀、多看、多比較才能擁有的智識，是使命也是件大工程。

虎山藝術館位於中興新村大會堂後坡上，藝術館後山銜接著虎山文學步道，是深具人文特色的良好藝文展演與休閒空間。

「渾染天成」天染工坊生活美學展、展出時間：6月4日～28日（週一休館）地點：南投縣文化局虎山藝術館 (南投市中興新村環山路95巷26號)

(中時 )