高雄市長韓國瑜今天罷免案開票結果，近94萬同意票確定遭罷免，也讓民進黨補選人選備受關注，民進黨高雄市議員陳致中對此表示，衷心期盼韓市長謙卑坦然接受結果，呼籲韓市長「不要再提出罷免無效的訴訟」，他也強調，279萬市民包含韓粉都是高雄的一份子，應一起為未來思考。

陳致中今(6日)在臉書發文表示，「首先，他要祝福韓市長離開市府後擁有更好的未來與發展，他(韓)不適任市長的職務，但或許他有其他適合發揮的地方」。

「其次，致中想要表達，罷免是非常手段，高雄市民若非失望透頂、忍無可忍，正常情況下是不會有提出的條件與氛圍，所以面對民意最新的裁決，正反雙方都應當謙虛自制，衷心期盼韓市長謙卑坦然接受結果，這是展現民主風度的最佳時刻，切莫攻擊批判，那不是人民之福、社稷之幸」。

陳致中也呼籲韓市長，「不要再提出罷免無效的訴訟，與其把心力用於後續否定市民的投票，讓市政工作陷於長期代理的不確定性，甚或可能激發更多的社會對立，不如揮一揮衣袖、不帶走一片雲彩，這樣的瀟灑身影或許還可以留住下台的尊嚴」。

陳致中還說，「他們也要拜託挺罷的市民，大家已表達了心聲，可以高興一晚，但絕對不要去指責訕笑不同立場的市民朋友，279萬市民包含韓粉都是高雄的一份子，命運榮辱皆為一體；選票已經說話，民主永遠前行，或許大家想要乾杯慶祝，但今晚的高雄與其歡呼喧嘩，更美的是在靜默中咀嚼感動、一起為未來思考」。

陳致中強調，「作為民進黨的一份子，我們也要時時警惕自己，水可載舟、亦可覆舟，我們曾勝利登台，也曾落淚失敗，在這一個城市，民進黨的責任只會更加艱鉅重大，今天的投票代表市民否決韓市長的適任，但並非把權力的印信自動交給別的政黨，權力是歸還給人民，市民禁不起再受傷再受騙再失望，未來的日子，民進黨必須更謙卑、更努力，重新贏得人民的信任支持，才能帶領高雄真正變成一座更美好的城市」。

(中時電子報)