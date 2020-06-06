火神發威！這下真的GG了，位在彰化芬園鄉與員林市交界的一處鐵皮倉庫，6日傍晚傳出火警，疑似工人施工不慎引燃火星，倉庫裡堆放大量花圈、罐頭塔、花圈，還有辦活動需要的帆布、帆布架、長桌和板凳等易燃物，連同一部大貨車，全部燒光光。
根據了解，火警發生的鐵皮屋，位在芬園鄉大彰路與員林市員草路交會、通往南投縣交界處的139縣道，過去出租經營「醒客咖啡」，曾是周休假日許多遊客朝聖祕境咖啡店，如今早已歇業多年。
近年屋主將鐵皮屋改出租給辦活動業者和禮儀社作為倉庫使用，除了帆布架、舞台燈光音響金屬製桁架之外，倉庫內堆放大量易燃物，包括帆布、帆布架、罐頭塔、花圈、椅子等。
近日屋主請來施工業者在倉庫後方增建鐵皮，不料疑似是施工不慎，工人焊接時未注意做好防護措施，讓四處飛濺的火花噴進倉庫，迅速引燃火勢、一發不可收拾，還一度傳出鞭炮爆炸聲響，嚇壞義消人員。
彰化縣消防隊局出，下午16時48分受理員林市員草路2號工廠火警，共派出第二大隊、西區、花壇、員林、田中和芬園等分隊各式消防車22輛、救護車1輛和警消47人到場灌救，17時39分火勢控制；1樓鐵皮工廠燃燒樓地板面積約200平方公尺，詳細起火原因與財物損失估算，仍有待鑑識調查，才能進一步釐清。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。