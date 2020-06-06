施工火花釀禍 彰化139線「醒客咖啡」倉庫燒光

火神發威！這下真的GG了，位在彰化芬園鄉與員林市交界的一處鐵皮倉庫，6日傍晚傳出火警，疑似工人施工不慎引燃火星，倉庫裡堆放大量花圈、罐頭塔、花圈，還有辦活動需要的帆布、帆布架、長桌和板凳等易燃物，連同一部大貨車，全部燒光光。

員林市員草路2段一處原本開設咖啡店的鐵皮倉庫，傍晚傳出火警，因倉庫內堆置帆布、花圈、罐頭塔保麗龍等易燃物，火勢猛烈。（消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林市員草路2段一處原本開設咖啡店的鐵皮倉庫，傍晚傳出火警。（謝瓊雲攝）

傳出火警的鐵皮屋就為在彰化南投交界的139線縣道上，原本出租經營「醒客咖啡」，曾是遊客朝聖的熱門祕境咖啡店，歇業後改出租給禮儀社和辦活動業者作為倉庫使用。消防人員入內確認無人受困（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

根據了解，火警發生的鐵皮屋，位在芬園鄉大彰路與員林市員草路交會、通往南投縣交界處的139縣道，過去出租經營「醒客咖啡」，曾是周休假日許多遊客朝聖祕境咖啡店，如今早已歇業多年。

近年屋主將鐵皮屋改出租給辦活動業者和禮儀社作為倉庫使用，除了帆布架、舞台燈光音響金屬製桁架之外，倉庫內堆放大量易燃物，包括帆布、帆布架、罐頭塔、花圈、椅子等。

近日屋主請來施工業者在倉庫後方增建鐵皮，不料疑似是施工不慎，工人焊接時未注意做好防護措施，讓四處飛濺的火花噴進倉庫，迅速引燃火勢、一發不可收拾，還一度傳出鞭炮爆炸聲響，嚇壞義消人員。

彰化縣消防隊局出，下午16時48分受理員林市員草路2號工廠火警，共派出第二大隊、西區、花壇、員林、田中和芬園等分隊各式消防車22輛、救護車1輛和警消47人到場灌救，17時39分火勢控制；1樓鐵皮工廠燃燒樓地板面積約200平方公尺，詳細起火原因與財物損失估算，仍有待鑑識調查，才能進一步釐清。

(中時 )