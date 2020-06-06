罷韓投票落幕，根據中選會統計，同意罷免票高達近94萬票，韓國瑜確定遭罷免；政治評論員李正皓指出，他在韓國瑜與江啟臣出面說話前，曾與一位國民黨高層做過談話，該高層告訴他，在韓國瑜發表完談話後，將與江啟臣一同上台，但最後兩人卻是各自站台，其中似乎出了甚麼事情。

李正皓分析，這為國民黨埋下了一個超大的隱憂，更何況稍早的記者會中，韓國瑜竟然回到了當年還沒在總統大選敗選、充滿霸氣的韓國瑜！上台後完全不打算再重複「道歉」，完全都在指責民進黨的奧步、網軍、罷韓國家隊，這完全不像是一個被罷免的人應該要發出的談話！

再連結到韓國瑜後來沒有與江啟臣同台，李正皓分析，這恐怕是韓國瑜已經決定好他的下一步了。韓國瑜為什麼要這麼兇？因為他在準備他的下一個戰場，而距離現在最近的戰場是甚麼？不可能是接下來的市長補選，因為他是甫遭罷免的市長，依規定是不能夠參選的；不可能是2022年的各縣市長選舉，那都太晚了；那答案就很明顯了，就是2021年的國民黨黨主席選舉！

(中時電子報)