為維護居民寧靜夜晚，不讓排氣管的轟隆聲擾人清夢，新北市中和警分局蒐集分析改裝車出沒熱時熱點資料，並參考易因超速行駛而肇事路段，聯合新北市政府環境保護局擴大設置路檢點，於6月4日夜間同步出擊，針對改裝未經合格審驗排氣管車輛以及各項交通違規，採取強力攔查取締作為，展現警方強勢執法魄力及決心。

中和警分局表示，路檢點設置於興南路二段399巷口，該處為來往烘爐地之要道，除不時有民眾反映噪音車行駛妨害安寧外，另因往來車速較快，同時也是易發生交通事故路段。此次透過環警聯合攔停查察方式，針對疑似製造噪音車輛逐一清查，也提醒民眾注意車前狀況並減速慢行，以確保自身行車安全。

本次2小時勤務時間共計攔（檢）查10輛機車使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格之排氣管，將由環保局依法舉發，另警方亦針對變更車體、未戴安全帽、無照駕駛等各項違規行為，分別依道路交通管理處罰條例告發共計35件，並攔查涉犯公共危險罪1名。

中和警分局呼籲，駕駛人勿任意改裝車輛，除警方會依據違規行為開立罰單外，若使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格之排氣管，環保局亦會依法逕行裁處3000元罰鍰，不但造成他人困擾又讓荷包失血，實在是得不償失。同時也提醒民眾遵守交通規則，行車時勿有超速、闖紅燈、未依規定轉彎及危險駕車等違規行為，以降低發生交通事故的風險，共同守護中和地區交通安全。

(中時 )