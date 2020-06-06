國際扶輪3523地區第12分區台北龍門、龍華、龍鳳、龍族、龍欣及龍來扶輪社，響應「新北市好日子愛心大平台」，捐贈新北市府「溫馨助學圓夢基金」20萬元，新北市教育局將撥發給卓越清寒學生，今日捐贈活動在新北市新莊區福營國中舉辦。

20萬元的善款中，其中5萬元是由台北龍欣扶輪社創社社長張毓真個人捐贈，今日舉辦的捐贈活動在福營國中管樂隊演奏「Tango for gam gam」揭開序幕。台北龍欣扶輪社社長羅安邦代表各社致詞說，扶輪社長期投入教育公益活動，希望透過此物的捐贈，能拋磚引玉，讓更多社團一同響應活動，嘉惠地方學子。

國際扶輪3523地區總監邱鴻基也說，溫馨助學圓夢基金是個具有延續性的教育計畫，希望國際扶輪3523地區第十二分區的善款能協助新北學子安心穩定就學、鼓勵學子勤奮多元向學。

新北市溫馨助學圓夢基金自2006年成立以來，已幫助3112人次家境清寒或家庭突遭變故的優秀學生，讓學生能暫時減輕家庭經濟壓力、負擔。教育局張明文局長表示，非常感謝扶輪社的好伙伴，提供孩子獎助學金，做孩子生命中的貴人，給孩子逐夢的翅膀飛翔。

(中時 )