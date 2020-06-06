華研國際音樂旗下擁許多影、歌、視三棲的藝人，包括林宥嘉、F.I.R.、曾之喬、閻奕格等人。相當注重人才培育的華研，近來舉辦「華研國際ZZ世代練習生徵選」，ZZ(Zero-Zero)世代意指2000年後出生的年輕世代，聚焦20歲以下的少年、少女，廣邀各界國、高中潛力學生成為華研練習生。

林宥嘉、閻奕格等人曾參加過歌唱比賽《超級星光大道》脫穎而出，出道後，在華研發片創下佳績及擁高人氣，加上華研國際曾一手打造S.H.E、飛輪海等偶像團體，這次徵選後，將安排全方位藝能培訓課程，亦期許透過此公開計畫再次打造、尋找出全新的實力派偶像男團與女團。

華研成立迄今超過21年，結合唱片發行、音樂製作、藝人經紀、文創授權、影視投資等領域，不只擁歌唱、戲劇藝人，還有文創與運動經紀包括馬來貘（Cherng）、爽爽貓、掰掰啾啾、桌球選手江宏傑、福原愛等人，經紀涉獵領域廣泛且多元發展，資源豐富。此外，相關活動資訊可至「華研國際ZZ世代」粉絲專頁洽詢，報名期限至21日止。

(中時 )