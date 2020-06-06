休斯頓青少年解釋許多非洲裔美國人賴以生存的不成文規定(影片源自Youtube)

「我不能呼吸了」！美國警察無視46歲非裔男子佛洛伊德（George Floyd）哀求，執法過當害死佛洛伊德，事件鬧得沸沸揚揚，許多民眾上街聲援佛洛伊德，掀起反種族歧視示威潮，甚至許多地區釀成暴動，一位住在德州的非裔美國人卡麥隆（Cameron Welch），曝光媽媽教他的生存法則。

18歲的卡麥隆，上傳影片講述媽媽為了保護他的安全，從小就灌輸他許多不成文的規定，卡麥隆在影片中說道，「騎車時音樂不要開太大聲」、「離開商店時一定要拿收據，即使只買一包口香糖」，很多一般人不會注意的小事情，全部成為非裔美國人的保命守則。

還有像是「手不要插在口袋」、「不要盯著白人女性看」、「不要穿連帽上衣」、「切勿在沒有身份證的情況下離開家裡」、「警察隨機攔查問話，不要回嘴，妥協就對了」、「沒有要買西就不要碰」、「出門不要裸上身」、「隨時向家人報平安」。

卡麥隆的影片很多就累積千萬人觀看，數10萬網友寫下留言，大多都是表達同情心還有歉意，「這些也是我的日常」、「西班牙裔的朋友被要求講英文，代表被美國化」、「很有禮貌的年輕人」，但其中不乏許多白人留言表示，自己從小也被告知類似的守則。

(中時電子報)