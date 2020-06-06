詹子賢滿貫炮

中信兄弟近期成為統一獅最大惡夢，今日萊福力6局好投，以及兄弟猛象打線發威下，兄弟以14比3擊敗統一獅，拿下對戰5連勝、球隊4連勝，其中近2場萊福力先發詹子賢表現特別好，此戰更在6局下半敲出生涯首發滿貫炮，讓主持人小白賽後都笑問，「萊福力是不是有請你吃消夜？」

此戰兩隊都派出洋投先發，獅隊先發洋投羅里奇在2、3兩局都失分，2局下半兄弟靠黃鈞聲二壘打攻下2分先馳得點，3局下半則靠串聯安打再攻2分；5局下半許基宏開轟，2分炮將比數拉開到6比0。

萊福力前5局都沒失分，不過6局上半兄弟野手失誤，讓吳桀睿二壘打攻下獅隊首分，隨後蘇智傑敲出2分炮，連續3天開轟，獅隊追至3比6落後。

下半局兄弟兇猛打線爆發，面對後援投手劉軒荅，周思齊二壘打再添1分，接著滿壘情況下詹子賢敲出滿貫全壘打，為生涯首次，兄弟攻勢還沒結束，獅隊換投郭恆孝後，又被黃鈞聲狙擊敲出3分彈，此局兄弟靠2發紅不讓一舉攻下8分大局，最後便以14比3大勝，詹子賢獲選單場MVP。

詹子賢今年開季絕好調，不過前陣子在林智勝手指受傷後扛起第四棒，期間打擊狀況下滑，直到本周才又找回火燙手感，他賽後表示，「整季有好有壞，低潮也沒有想要放棄或停下，慢慢看影片自己動作是否跑掉，做一些修正。」詹子賢也聽取周思齊建議，知道球迷有些酸言甜語，只聽一邊都不好，中和後就像蜂蜜檸檬一樣剛剛好。

而萊福力上一場先發對上富邦悍將，詹子賢敲出雙響炮，一人包下全隊4分打點，助萊福力拿下勝投，該場詹子賢也獲得單場MVP，因此賽後訪問時兄弟主持人小白就笑問，「萊福力是不是有請你吃消夜？」讓詹子賢只能尷尬回應，「是巧合啦。」

(中時 )