「罷韓案」落幕了，韓國瑜告別高雄。但孫文學校總校長張亞中撰文指出，這次的罷免案，一開始就是一場以「以民主之名行鬥爭之實」的政治鬥爭。罷免的結果，不是善良民主的價值展現，更不是高雄人的勝利；它呈現的是仇恨的勝利、對立的繼續。這場戲，沒有贏家，全是輸家，高雄市民不會因為罷韓結束後而不分裂，台灣的民主走上鬥爭歧途，一個良善社會所需要的基本人性、公義全沒了、兩岸關係必然更差。

張亞中表示，「罷韓」表面上的兩個主要訴求，一是韓國瑜對高雄市民的「背信落跑」，一是認為韓市府團隊施政不佳。另一個深層的理由，就是對韓國瑜在高雄市長選舉時表現出的「親中」立場不滿。

張亞中指出，國民黨的「迷」在於沒有主動替韓「背信落跑」的政治責任解套。國民黨中央應該向高雄市民表示，錯不在韓，而是在國民黨。韓可參選總統，既符合憲法，也是依國民黨規定、經國民黨提名。國民黨必須事後承認此一決定完全錯誤，因此不止要向黨員道歉，更要向高雄市民道歉，並應承諾要立刻修改黨規，亡羊補牢，避免此事再發生。國民黨若可藉此「罷韓案」化危機為改革的契機，不僅可為韓國瑜解套，亦可重拾人民對國民黨的信任，這對於年輕選民尤為重要。

張亞中說，當政治責任由黨中央來承擔後，韓市長也應順勢為其「錯不在法，而在於情」而向高雄市民誠摯道歉。韓市長基於戰術考量，可以要求支持者不要投票，但是韓市長與國民黨應積極宣揚在高雄的施政成果、勇於揭發「罷韓案」的惡質鬥爭本質，爭取認同的民眾，以降低游離高雄市民的投票意願。

張亞中表示，國民黨的另一個「迷」在於，一直不敢公開捍衛其原本的兩岸關係立場，坐使韓國瑜被挨打，這也使得罷韓者對韓的兩岸政治立場不滿及疑慮，更有其所謂的「正當性」。整個過程中，國民黨不敢戰，也不知如何戰，這是國民黨的「迷」，其結果就是把手綁起來讓對手砍。

張亞中指出，2018年輸掉高雄是民進黨的奇恥大辱，韓國瑜剛一當選市長，罷韓的情緒已起，理由是對韓所謂「親中」政治立場的不滿。當韓要決定選總統時，罷韓團體終於可以「背信落跑」為理由，民進黨也樂於有馬前卒為其前鋒。國民黨曾經天真的認為，只要「冷處理」，不要激怒民進黨，民進黨就可能會袖手旁觀。

張亞中直言，國民黨的「迷」在於還沒有完全認識到，民進黨對權力貪婪是沒有底線的「惡」。民進黨對待國民黨的態度不是競爭，而是要趕盡殺絕。這麼多年了，還沒有體悟到嗎？為了過往二十年民進黨執政的貪腐黑歷史不被挖出，為了在高雄永續執政，為了報2018年選舉奇恥大辱的一箭之仇，為了打擊國民黨的所謂「親中」形象，民進黨怎麼可能會手軟？

張亞中說，罷免案初始，民進黨擺出一副尊重公民團體的樣子，但其實在過程中無所不在，甫重任黨主席的蔡英文最終還是浮出水面，號令全黨罷韓。這場以捍衛高雄民主之名的罷免案，正如同其口號，是一場以「革命」、「光復」為號召的鬥爭。從搖旗吶喊的打手用字遣詞可知，他們沒有對對手的基本尊重，而是對對方人格與能力的嘲諷羞辱，以及對「親中」立場的恨意及敗選的復仇，根本與「民主」八桿子無關。「罷韓案」反映出台灣目前民主制度的病態，兩個主要政黨的特質以及兩岸關係的可能走向。民主走到這一步，讓人唏噓與嘆息！

(中時 )