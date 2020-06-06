陳菊臉書。

罷韓投票落幕，根據中選會統計，同意罷免票高達94萬票，韓國瑜確定遭罷免；對此，前高雄市長陳菊在臉書上表示，今天，高雄人不畏風雨，無懼威脅，用勇氣和智慧決定自己的未來，為高雄人感到驕傲。

陳菊引用拉丁文名言「人民的聲音，就是上帝的聲音」，表示人民的聲音高於任何統治者的權力，更是所有領導者的責任。今天，我們為台灣的民主感到驕傲，為高雄感到光榮。高雄人不畏風雨，無懼威脅，用勇氣和智慧決定自己的未來。「我們現在是，未來也永遠是，充滿希望、勇敢追夢的高雄人！向高雄人民致敬。」

(中時電子報)