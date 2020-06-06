今天通過罷韓，副總統賴清德在黨內總統初選時曾稱國民黨總統候選人韓國瑜是「百年難得奇才」；賴清德今晚在臉書表示，主權在民的社會裡，不再有百年難得的政治奇才，只有恆久不變的公民力量。

賴清德說，高雄人的民主實踐，讓我們深刻反省，＃主權在民 的社會裡，不再有百年難得的政治奇才，只有恆久不變的 ＃公民力量。

他指出，政府的權力來自於人民，在台灣，不會是一句空虛無力的口號。

他表示，而今天，高雄人用強烈意志，展現了這樣的理想和價值。民主無價、高雄加油。

(中時 )