罷韓投票結果出爐，同意票高達93萬9090張，僅2萬5051人投下不同意票，超過57萬4996人的罷免門檻，成為史上首位被罷免成功的縣市首長。韓國瑜晚間簡短談話，隻字未提到是否要提罷免無效訴訟，詢及若提出此訴訟對韓的利弊得失，藍委說，唯一可提出來的理由是，藉此幫國民黨爭取時間，可找尋未設籍在高雄市的菁英參戰。

罷韓案通過，中選會審定後，將在7天內公告投票結果，也就是要在6月13日前正式公告，韓國瑜屆時將解除職務，任命的局處首長也要一併離職，而公告日起3個月內，要完成補選。

不過，若韓國瑜對罷免結果不滿，可在投票結果公告日的30天內，提出罷免無效訴訟，根據「公職人員選罷法」規定，訴訟程序終結前，不得辦理補選。韓國瑜傍晚得知罷免過關後，對外發表簡短談話，感謝執政團隊這一年多來的努力，但隻字未提是否要提罷免無效訴訟。

詢及韓國瑜日後若提出罷免無效訴訟的利弊得失，國民黨立委陳玉珍說，依照司法體系與現今整體氛圍，對韓國瑜不會有贏面，唯一可提出來的理由是藉此幫國民黨爭取時間，有機會思考非設籍在高雄市的黨內菁英，作為尋找戰將的緩衝期，爭取到補選人選的參選時間，而不是真正追求實質意義。

國民黨立委洪孟楷說，看起來韓國瑜已接受罷免結果，且了然於心，應該不會再提出罷免無效。他指出，同意罷免票不只小幅超過罷免門檻，而是多出近40萬票，結果幾乎毫無懸念，而且同意罷免票數比韓國瑜2018年得票數高，反映出高雄市的最新民意，國民黨應儘速思考接下來的補選，以及深耕高雄的計畫，這才比較務實。

(中時 )