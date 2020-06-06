高雄市長韓國瑜今天罷免案開票結果，近94萬同意票確定遭罷免。當初，韓國瑜重新嶄露頭角的遇外貴人，人稱「扶龍王」的北市議員王世堅面對韓國瑜遭罷免暫無發言，顯然也是感慨萬千；日前，王世堅指出：韓國瑜現在講什麼，高雄市民對韓國瑜就是三個字「練肖話」！可能韓國瑜走人，對他也是一種解脫。

在罷免案投票前，王世堅對韓國瑜現況做了一番分析：韓國瑜現在講什麼，高雄市民對韓國瑜就是三個字「練肖話」！不論是他說只做一任或是其他吹噓的政策，韓國瑜今已跌下神壇高雄市民要檢驗韓國瑜的內在，他究竟做不做得到。韓國瑜預告自己只做一任，難道意思是告訴高雄市民再讓他騙兩年？

王世堅強調：韓國瑜其實是自己把自己罷免掉，先前他表裡不一面對罷韓先不提，光是前幾天高雄淹水，韓國瑜卻稱是積水；韓國瑜去視察災情所言，卻是跟市民感受明顯出入，民眾因淹水所苦，韓國瑜卻是講「水退了」這種風涼話。韓國瑜完全不懂人民的感受！

王世堅最後感慨：過去阿堅比喻韓國瑜對韓粉就像是天燈一樣，大家將韓國瑜視為一種救贖將希望寫在天燈上，但誰知這天燈就在大家面前，才剛點火就摔下來了！

(中時電子報)