美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞。（美聯社）

反種族歧視示威在全美延燒，總統川普1日與各州州長舉行電話會議時，要求州長必須全面掌控局勢，敉平抗議，若是表現「軟弱」，看起來就會像一群「蠢蛋」（jerks）。而幾乎在同一時間，第一夫人梅蘭妮亞推文寫道，國家需要的是和平，「把重點放在彼此照顧，療癒我們偉大的國家。」顯然公然地與川普唱反調，讓白宮西廂頗傷腦筋。

上周稍早，川普推文斥抗議人士是「暴徒」，甚至火大地表示「開始搶就開槍。」這推文被推特標誌為「美化暴力」，違反推特使用規定，讓川普揚言欲祭出行政命令規範社群媒體，顯然是衝著推特而來。但梅蘭妮亞第一時間便選擇和推特站在同一個陣線，推文稱：「我們國家允許和平示威，但沒有任何藉口與理由訴諸暴力。作為一個國家，我們應專注於和平、祈禱與療癒。」

一名白宮官員表示，第一夫人的推文頻頻與川普唱反調，「讓白宮西廂備感挫折。」

在此之前，梅蘭妮亞也多次與川普不同調。例如2018年，NBA洛杉磯湖人球星「詹皇」接受《CNN》專訪時痛批川普利用運動分裂國家，川普隨即在推特上反擊，稱自己愛的是喬丹，梅蘭妮亞卻大讚詹皇興辦希望小學的精神。最近她則是為了口罩又槓上了川普，她上個月在推特貼了一張自己戴口罩的照片，呼籲美國民眾在公共場所戴口罩，打臉死不戴口罩的川普。

(中時 )