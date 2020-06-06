罷韓行動開出漂亮成績單，罷韓團體主角陳冠榮、尹立、張博洋、李佾潔特地登台表達感謝。（袁庭堯攝）

罷韓總部前聚集人潮，先是陷入瘋狂，隨之而來是激動的情緒湧上心頭。（袁庭堯攝）

陳冠榮、尹立、張博洋、李佾潔四人向群眾鞠躬致意。（袁庭堯攝）

罷韓總部前支持者隨著罷免得票數不斷增高漲、氣勢大增。（袁庭堯攝）

罷韓總部前支持者隨著罷免得票數不斷增高漲、氣勢大增。（袁庭堯攝）

罷韓行動開出漂亮成績單，罷韓團體主角陳冠榮、尹立、張博洋、李佾潔特地登台表達感謝。（袁庭堯攝）

罷韓行動告捷，罷韓團體主角陳冠榮、尹立、張博洋、李佾潔共同召開國際記者會，4激動哽咽落淚，感謝眾人支持。尹立想對韓國瑜說「希望你健康、愉快、幸福過每一天！」，張博洋則對韓喊話「有空回來看看新的高雄，歡迎來玩！」，李佾潔則說「祝福你！」。

陳冠榮強調，今天不管哪一方獲勝，都是高雄人的勝利。高雄自2018年起，歷經了世代分裂、對制度的抹黑及毀壞。未來，高雄人要一起攜手彌補。

「他們，其實和我們一樣愛高雄！」陳冠榮表示，韓粉也愛高雄，但他們被有心人詐欺，可惡的是那些騙韓粉的人，今天終於替高雄出了一口氣。

陳冠榮呼籲，既然大家都愛高雄，罷韓方何不張開雙手、傾聽彼此對事情不同的見解及對高雄的熱愛。「從今天開始，回家後擁抱自己家人、不同立場的人、所有的高雄人。」

陳冠榮認為，高雄過去兩年擁有聚焦的鎂光燈以及超高討論度，但公共交通、債務、氣爆善款等等議題，只得到抹黑與攻擊，從來無法理性討論。「今天的勝利，不代表這些事情從此不能再被討論。」陳冠榮希望相關議題，未來都能夠理性地被討論。

「現在的心情非常激動！」尹立強調，感謝市民支持，讓高雄找回民主的光榮。投票帶來激情、衝突與對立，應該隨著投票結束退去，接下來大家應該攜手、理性面對問題。

尹立表示，罷免高雄市長一事，在台灣民主發展的過程留下重要的印記，同時也看到台灣民主的脆弱。當時高雄市長的選舉受到特地境外勢力的操控、影響，形成了選舉的破口。希望台灣人未來可以更理性的看待相關訊息，不要被政客再利用。

「人民有免於恐懼、秘密投票的權利。」尹立強調，這是民主的紅線，卻在罷免案時因為監票、監人遭到突破，希望日後不要再有類似反民主的行為。

尹立痛批韓市府，獲得權力之後，不是全力替市民服務，而是對前市長陳菊、前市府及他個人，一路造謠抹黑，希望投票之後，一切到此為止。

尹立強調，自家親友中有很多韓粉，不管過去彼此有多大的衝突與對立，都是家人，希望彼此未來能夠張開雙臂擁抱，能用溝通取代衝突。

「高雄人，請為自己鼓掌！」李佾潔表示，投票結果象徵高雄的新生，所有對立、仇視、謊言都該要終結。罷免過程中，看到許多法規未盡完善之處，這是未來新的任務，要讓人民的權利更加強壯。

張博洋沈重表示，這是一場只能開心一個晚上的勝利。韓國瑜可能會離開，但高雄留下的破壞、撕裂、仇恨，都需要靠大家共同修復。

「請不要責怪那些曾經辱罵過我們的人，他們其實也深愛著這個地方，只是方式不一樣，只是遇到教他們走捷徑、卻不會通往康莊大道的人。」

張博洋認為，韓國瑜在2018年挟超高聲勢席捲高雄、全台，甚至差點選上總統。幸好，2020總統大選韓國瑜遭到擊敗後，回到高雄後又再度被高雄市民擊敗。

張博洋表示，台灣人忙於生活，容易忽略每場投票背後的意義。高雄人曾經過出錯誤的選擇，但卻用罷免投票向政治人物證明「權力是人民所賦予，人民隨時都可以收回來」。

「歷史不會記得誰是罷韓四君子，但歷史會留下高雄人今天的選擇！」張博洋強調，明天開始，每個高雄人都將是這個城市的主角。

陳冠榮最後強調，下一任的市長候選人，勢必真心熱愛高雄，也會警惕自己「選民正張大眼睛注視著你」。

(中時 )