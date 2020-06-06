天氣風險臉書專頁表示，明(7)日鋒面將滯留在台灣北部海面，台灣上空水氣再增多，各地轉為多雲時陰，高溫可望稍微緩解到30至32度，雖然這波鋒面雲系無直接影響，不過明天鋒面接近時可能受鋒面前緣不穩定及西南風影響，容易有對流發展並移進陸地，造成短暫陣雨或雷雨的機會。

氣象達人彭啟明表示，明天全台各地上午起都有雨勢，預估這波鋒面帶來的影響將持續至下周一(8)下午，下周二(9)太平洋高壓增強回歸到台灣附近，鋒面再往北抬遠離台灣，各地再恢復夏季型的炎熱、山區午後熱對流的天氣型態。

氣象達人彭啟明表示，由於鋒面逐漸接近，天氣稍轉為不穩定，對流發展增多，各地都有陣雨機率，要留意瞬間強降雨、閃電和雷擊的發生。

彭啟明說，今晚明晨開始各地都有降雨機率，一直到下周二(9)開始天氣將轉為典型夏季天氣，屆時將以午後雷陣雨為主，明後兩天氣溫因降雨關係高溫會稍降。

(中時 )