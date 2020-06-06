「藝術讓我們在日常中堅強」當全球都在面對疫情，展演活動泰半取消，藝術創作者格外吃力的2020年，已持續18年舉辦台新藝術獎的台新銀行文化藝術基金會，仍在6日舉辦了今年的台新藝術獎頒獎典禮，在17個入圍作品中，由《明白歌》榮獲年度大獎，另由《委託創作》獲視覺藝術獎、《群眾》獲表演藝術獎。

「這是個遲來的春天」台新銀行文化藝術基金會基金會董事長鄭家鐘如是說，他強調台新藝術獎並不以頒獎為句點，而是一個台灣藝術生態的支點，本質是讓台灣當代藝術每年有一個總結並讓大眾寄予關注，因此今年的會場特別打造成多色的舞台，以春日花園的意象，希望台灣藝術創作者在解封之際，也有走入花園如沐春風之感。

今年的年度大獎由再拒劇團《明白歌》從17組作品中脫穎而出，身兼導演及編劇的黃思農表示，這齣戲去年走訪7個鄉鎮，以民間唸歌、說書的形式，走訪當年的白色恐怖受難的故事現場，「雖然在疫情下談的是5G、直播，但我們仍是想把故事帶回那些地方」也在所到之處贏得受難人和講者對劇團分享記憶。以古老的表演方式，以劇場為媒介，傳承亡者的記憶，對黃思農而言，也是對古老記憶的肯認。

評選團指出，《明白歌》將沉重的恐怖文獻，轉化為流暢深刻、節奏明晰的聲音劇場。作品結合口語文化、民謠唸唱和報告劇，素樸地還原文獻的原始視角，傳遞了複雜糾纏的時空因素和政治環境，舉重若輕地完成艱困的歷史敘事。

由於全球性疫情影響，今年決選團首度全數由國內委員組成，由紀錄片導演也是首屆台新藝術獎得主黃明川擔任主席，他以「驚濤駭浪」形容今年的評選過程，認為每個作品都各有傑出特色無法被其他作品淹沒，但整體而言可見作品以不嚴肅的態度面對嚴肅議題，投射文化意涵上可見巨大能量，尤其將定論開放給觀眾，可見這一代藝術家展現的時代性。

典禮上並由今年也入圍的布拉瑞揚舞團，以2019年獲台新藝術獎年度大獎作品《路吶Luna》中重要橋段《我的報戰功》，轉化為儀典演出，藉此為台灣及入圍者獻上祝福。

(旺報 )