「109年球星防疫盃全國網球錦標賽」今在北市網球中心圓滿落幕，兩場單打決賽都重演上周戲碼，男單頭號種子「夜市球王」曾俊欣以6比2、5比7、6比2氣走許育修，女單李亞軒則以7比6（2）、1比6、6比2力克葛藍喬安娜，連兩周舉起后冠。

率先上陣的是尋求男單二連霸的許育修，許育修帶著上周奪冠的火燙手感出戰頭號種子曾俊欣，兩人睽違3年再度碰頭，雙雙以底線對峙作為個人拿手武器，也都做好持久戰的心理準備。第一盤曾俊欣率先破了對手發球局取得領先，隨後第七局再度破發，以6-2率先搶下一城。

第二盤許育修找回個人比賽節奏，雙方互保發球局來到5-5平手，關鍵第11局許育修靠著一記網前小球成功破發，緊接著也順利保發，以7-5扳回一城，也讓盤數戰成一比一平手。

第三盤，曾俊欣靠著凌厲的抽球攻勢，頻頻主動進攻，也讓許育修在底線上疲於奔命，只能陷入被動防守的局面，終場曾俊欣以6-2帶走勝利，歷經2小時47分鐘後逼退許育修成功封王，許育修則「銀」恨收下亞軍。

曾俊欣賽後表示，自己非常享受這次的比賽，現場也來了許多觀眾為他加油打氣，隨著場邊觀眾越多也讓他越打越起勁。此外也因為疫情的關係，難得有一段較長的時間可以專注訓練調整，也期許自己在復賽後能有更好的表現。

李亞軒連兩周拿下防疫盃女單冠軍。（中華網協提供）

女單決賽部分，連續兩周上演相同的對戰戲碼，不過卻改寫不同的結局。頭號種子李亞軒來勢洶洶，開賽雙方互不相讓，直至搶七才由李亞軒以7-6(2)搶下；不過對手葛藍喬安娜也不是省油的燈，經過上一周的冠軍洗禮，面對比賽更加沈穩，第二盤主動積極搶攻，只讓李亞軒拿下一局，也讓比賽進入決勝盤。第三盤，國際賽事經驗更加豐富的李亞軒靠著穩紮穩打的底線功夫，以6-2笑納勝利，不僅上演甜蜜復仇，也成功抱走三萬元冠軍獎金和85分全排積分。

雙打決賽部分，雙打好手林維德上周和尤承宇攜手摘冠，本周改與蔡宗翰搭檔，林維德延續個人火熱手感，在決賽中以7-6(9)、3-6、10-4三盤氣走頭號種子許育修/何承叡，完成另類二連霸和衛冕任務。女雙決賽則由相同的對戰人馬連續兩周正面交手，頭號種子吳芳嫺和李亞軒延續連勝氣勢與不敗金身，以7-5、6-4擊敗葛藍喬安娜／張庭霈，而李亞軒在本周勇奪「雙料冠軍」殊榮！

另外在「109年未來球星防疫盃U18全國青少年網球錦標賽」部分，男女單頭號種子楊凱翔和李羽芸不負眾望地勇奪冠軍，並且成功完成二連霸！

(中時 )