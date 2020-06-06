陳冠榮表示，擔任罷韓行動法定領銜人是「機緣巧合」，未來的安排交給命運決定。（袁庭堯攝）

李佾潔強調「公民割草行動不會停止」，會繼續從人民的角度、監督公僕。（袁庭堯攝）

尹立表示，走上罷韓這條路，是人生的奇幻旅程。（袁庭堯攝）

張博洋是台灣基進2022年最佳議員「年輕人選」。（袁庭堯攝）

罷韓行動運作1年多，成功將高雄市長韓國瑜拉下寶座。罷韓團體陳冠榮、尹立、張博洋、李佾潔4人聲勢如日中天，雖都強調將回歸本職，但也都沒把話說死，從政可能性相當高。

人氣最旺的台灣基進新聞輿情部副主任張博洋強調，他身兼高雄黨部副主委，強調會借用此次經驗、培訓黨內年輕人力，瞄準2022年議員選舉。對於自己是否從政，他語帶保留，強調在地年輕政治人才得來不易，黨會積極培訓青年人才，在高雄打底，未來仍會持續關注台灣主權、轉型正義議題等議題。不過依台灣基進目前現有成員來看，張博洋絕對是2022最佳「年輕人選」。

「未來就讓命運去決定吧！」陳冠榮表示，從前身兼高雄氣爆自救會長一職，到現在擔任罷韓行動法定領銜人都是「機緣巧合」，短期目標就是把醫師、學生等身份做好，聽起來語帶保留，引發外界聯想。

「走上這條路，是我人生的奇幻旅程。」尹立表示，未來將回歸教職。媒體問及是否考慮從政以及公民團體「Wecare高雄」未來走向，尹立回應「不對自己人生多做揣測，一切順其自然」，強調Wecare高雄仍會持續關注高雄的發展，聽起來也留下伏筆。

李佾潔強調自己將回歸婦產科醫師本職，但針對他發起的公民團體「公民割草行動」未來走向，李佾潔卻說「公民割草行動不會停止」，會繼續從人民的角度、監督公僕，此番談話同樣耐人尋味。

(中時 )