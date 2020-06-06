第18屆台新藝術獎由吳靜吉 (左一)頒發獎項於獲表演藝術獎的王世偉《群眾》團隊。（台新藝術獎提供）

因為接案謀生一度讓創作難以為繼，卻也因接案成為創作的最好題材；在激昂的社會運動中，個人的孤寂與悵然也能詩意地被展現。以獎勵卓越藝術性、人文關注與時代精神的台新藝術獎」，今年的視覺藝術與表演藝術獲獎作品，都反思了個人與群體的時代樣貌。

陳以軒的《委託製作》從他4年前回台接不到案子為起點，但這幾年磨練出一身接案技巧後又沒辦法回歸創作，陳以軒以此創作反思甲方與乙方的關係，讓近年來擔任乙方而不斷聽別人話的自己，反過來做一次甲方，協助一些同樣創作又接案的攝影師本色演出，以演員手上的相機、紀錄排練狀態的相機等不同視點，配上接案時最「芭樂」的情歌，以恢諧的手法，思考「委託製作」時渴望被業主愛，又渴望完成自己創作夢的不同視點。

王世偉主創的《群眾》，評選團認為「發揮豐沛創作能量，精彩實踐集體創作，整體製作完整卓越，並能充分運用空間潛能」作品展現了藝文工作者對周遭環境的關注，也在激昂對抗與孤獨壓抑之間，召喚繼續堅持的希望。以獨特視角，切入審視個人在群體中的自我意識，激情、疏離，又不落入政治表態窠臼。團隊於領獎時也特別呼籲各界重視藝文勞工的生活條件與勞動環境，勿讓藝文工作者斷地以個人之力吸收勞動成本而不斷殞落。

(旺報 )