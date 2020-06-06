一名婦人剛完成採購正準備卸貨，不過由於車頭朝外，竟直接將手推車擠進狹窄的空隙，和隔壁車之間所剩無幾。（摘自爆廢公社）

國內許多民眾有到大賣場購物的習慣，通常去採購時，大家會習慣將車頭朝內，以便置物，不過有人到知名美式大賣場購物時目睹到，一位消費者購物完竟做出「這一舉動」，讓眾人直呼：「有沒有公德心」！

網友在《爆廢公社》上指出，進日她到台中某美式賣場等車位時，看到一位小姐硬要把手推車塞進車與車的空隙，表示「是我一定抓狂，還有為什麼車頭不要直接進去，這樣下貨不是比較方便？超誇張的，要各位是旁邊車主你會……？」

照片可看到一名婦人剛完成採購正準備卸貨，不過由於車頭朝外，竟直接將手推車擠進狹窄的空隙，和隔壁車之間所剩無幾。網友見狀直呼「超沒水準！」、

「會刮到板金吧」、「這肯定多少會碰到烤漆，搞不懂愛惜別人的東西很難嗎」、「 停車就怕這種，尤其是婦幼停車位，因婦幼空間比較大，很多人推車就從旁邊過……」、「弄到我車肯定開罵」。

網友指出，去賣場停車總是會看到有人喜歡把車頭朝外，明明朝內就沒事，這樣停就是讓愛車的人提心吊膽。「為什麼到大賣場還要車頭朝外阿 不是很不方便嗎？」、「 我如果是車主，我會不吭聲站旁邊看，如果有刮到就拍照請警察來，在去原廠烤漆叫他賠錢」、「一堆人喜歡倒車停,然後困難的把貨上車」、「期待車主出來跟你要照片，告他」、「肉搜一下啊，沒公德心的女人」、「超．三寶無誤」。

(中時電子報)