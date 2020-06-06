確定六連漲！在國際原油價格勁升下，依據機制，中油原定下周調漲汽柴油價1.9與1.8元，但因要維持亞臨最低價，最後將只各調漲每公升0.7與0.6元。95無鉛汽油每公升牌價重回22元以上，台塑石化也將剛進漲幅。

後天調漲後，加滿50公升油箱汽油需多付35元。國內油價從5月初開始5連漲，下周再動就是連6周上調，累計每公升漲幅達到4.5元，加滿已多付225元。

國際原油持續上衝，主要是石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC＋）延長減產及美國就業數據亮眼。中東指標原油均價目前已回到38美元以上，離40美元不遠。

依據中油浮動油價機制，周一國內汽油將調升1.9與1.8元，但如果全數反映，將超越南韓加油站牌價，違反亞臨最低價原則。因此中油預計只調升汽油0.7元、柴油0.6元，如此國內95無鉛汽油牌價將掛22.1元，超級柴油18元。

(中時 )