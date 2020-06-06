連勝文。（摘自連勝文臉書）

高雄市長韓國瑜罷免案通過了，罷韓人士說「我們只是收回原本屬於我們的權利」，對此，曾參選臺北市市長失利的連勝文點出罷韓人士沒說出的三個字—「及利益」！並嘆把高雄搞到負債三千億的人都要回來了！

面對韓國瑜罷免案通過，連勝文除對韓市長喊話：希望韓市長休息一陣子之後，能與我們這些老戰友繼續一起奮鬥！...我們不能輸昏頭，也絶不能喪志，大家加油！

連勝文指出，韓國瑜遭罷免是他在高雄擋了綠營「親信資本主義」無數成員的財路，保護了民眾的利益，並努力於基礎建設，節省公帑，最後還是不幸遭到「罷韓國家隊」的全力迫害及仇恨煽動！投票結果，韓國瑜離開高雄，但這些把高雄搞到負債三千億，馬路卻有五千個洞的人都要回來了！

連勝文表示，物極必反，他絕不相信綠營政客及他們龐大的「親信資本主義」成員，可以永遠把持這個國家，把高雄當提款機，予取予求！

所以，對罷韓人士說「我們只是收回原本屬於我們的權利」，連勝文加上「及利益」三個字，說出民進黨真正在意的地方。

(中時電子報)