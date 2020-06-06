知名YouTuber蔡阿嘎和妻子二伯，婚後育有2子，一家四口深受網友喜愛，近日蔡阿嘎以「小時候黑歷史」為主題，PO出老婆從小到大的舊照，其中，還有二伯11年前上新聞的畫面，讓蔡阿嘎直呼「原來早在2009年，11年前二伯早就是網美了！還是上過新聞的大前輩啊！失敬失敬！」

原來二伯11年前在就讀體育大學時，曾擔任前嘉義縣長張花冠的網路助理，她在競選總部打工，負責網頁更新事務，因為甜美外型受到許多關注，在網上爆紅，還有「總部小甜心」的稱號，連競選總部同事都笑稱她是「唯一比候選人還紅的工作人員」，

蔡阿嘎PO出這段影片後，吸引不少網友留言「國民學姐始祖」、「二伯2009年就是網紅了」、「比阿嘎早紅」，更驚呼二伯過了10多年都沒變，「這昨天拍的吧」、「二伯也保養的太好了吧」、「過了10年都沒變」、「天啊 生完兩胎~完全沒變」、「根本沒有變啊」。

(中時電子報)