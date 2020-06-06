國民黨主席江啟臣上任不到3個月，就面臨歷史性的罷韓案慘敗，不僅有失黨主席威信，緊接著還有多道險阻，國民黨勢將持續失血。江啟臣除了要帶領全黨度過難關，明年5月尋求連任黨主席極可能出現更多挑戰，朱立倫、韓國瑜都是潛在對手。

國民黨今年流年不利，至今危機未解。1月總統、立委選舉雙雙慘敗，四年來猶如被民進黨膝蓋壓頸的處境，更雪上加霜；5個月後的罷免案，又創歷史紀錄的罷免票數，重挫江主席銳氣；緊接著3個月內的市長補選，幾乎無法避免敗選衝擊。江主席當務之急是要穩住陣腳、提振士氣，因此高雄市長補選至少得展現黨格、志氣，避免接二連三的挫敗擊潰信心。

其次，罷韓過關後，國民黨剩14個執政縣市，即使綠營不會趁勝追擊，但2022轉眼將屆，在美中對抗不利藍營的大環境下，如何固守14縣市，徐圖擴張版圖，是另一要務。

此外，民進黨完全執政，把權力、資源無節制地運用到淋灕盡致，民眾黨、時力等新興政黨則較受年輕人青睞，國民黨老態龍鍾又沒資源，雖在推動改革，仍有許多沈重包袱拖累腳步。與其空談重返執政，更應設法扮演好最大在野黨，同時與其他政黨競爭，避免他黨趁國民黨虛弱之際挖牆腳，甚至裂解國民黨，也是江須深思之處。

今年初大選國民黨大敗，江啟臣主動參選主席扛重責，上任後銳意革新，確有中壯世代的勇氣魄力。但他對內尚未建立威信，例如縣市長對黨務不見得埋單、無力超前部署高雄市長補選人選；對外似運勢不佳，上任後碰到疫情，監督政府屢因防疫而綁手綁腳，不敢展現最大在野黨的強勢作為，政黨支持度也持續下滑，未見起色。

如今罷韓案高票通過，丟掉20年的港都得而復失，已進加護病房的國民黨更傷筋斷骨，更有失江主席威信。緊接著明年5月主席選舉，有志2024的朱立倫，檯面下與基層互動從未中斷，極可能順勢爭取重掌黨機器；失去政治舞台的韓國瑜雖被高票罷免，也不能排除被韓粉力拱參選黨主席，屆時將是江啟臣無法迴避的挑戰。

(中時 )