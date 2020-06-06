高雄市長韓國瑜罷免案今天開票，最終以93萬9千餘票通過罷免門檻，而國民黨將派誰參加補選，人選也備受關注，據媒體報導，目前國民黨徵詢黨內人選中，包括現任副市長李四川在內，共有4人被點名。

韓國瑜遭罷免通過，今傍晚在市府發表談話，表達「2個感謝、3個遺憾、1個祝福」，感謝2018年11月24日當天支持韓國瑜的89萬2500位市民朋友，讓他有機會為高雄市打拚。第二感謝，感謝這群最棒的是政府團隊，大家離家背景、放棄高薪等等，特別到高雄服務，對所有市府優質團隊感到光榮與驕傲，相信高雄市民對執政團隊大多數肯定。

據《ETtoday新聞雲》6日報導，國民黨將在近期徵詢高雄市長補選人選，而目前檯面上下，被點名的人選，「包括高雄市副市長李四川、前台東縣長黃健庭、白派大將林國正，及高雄市議員黃柏霖等人」。

據「高雄市選委會」公布資料顯示，罷免投票開票結果，此次總投票人數96萬9259人、同意票93萬9090票、不同意票2萬5051票、總計1823個投開票所，投票率42.14%。另外，依《公職人員選舉罷免法》規定，市長補選將在3個月內進行補選。

(中時電子報)