高雄市長韓國瑜今(6日)確定被罷免，開票結果為93萬9090同意票，也比他2018年11月當選高雄市長時所拿到的89萬2545票還多，震驚政壇。然而這其實並非他第一次遭罷免，回顧1994年韓國瑜的第一次罷免案，當時任台北縣立委的韓國瑜，因為與同黨立委林志嘉、洪秀柱、詹裕仁一同贊成核四興建，遭到反核團體提案罷免，而當時未達罷免門檻，罷免案因此沒有通過。

一名女韓粉激動落淚，上前擁抱韓國瑜。（林宏聰攝）

據《維基百科》資料顯示，韓國瑜2001年在黨內初選中，被隸屬新國民黨連線的洪秀柱擊敗，未獲提名，而他表示有退出政壇之意，即使時任國民黨主席連戰與秘書長林豐正得知召見，依舊不改其決定，儘管他不再投入區域立委選舉，國民黨仍安排立委不分區名單第33名，但由於在安全名單之外而連任失利，首度離開台灣政壇。

2018年11月25日，高雄市長當選人韓國瑜（中）上台張開雙手謝謝支持群眾支持，將建立廉潔團隊，全力為高雄市民服務。（陳怡誠攝）

接著到了2006年時，韓國瑜受到時任中和市長邱垂益邀約，擔任台北縣中和市（今新北市中和區）副市長，就任1年8個月後，他則因個人規劃為由而請辭，並於2013年1月1日正式就職北農總經理。隔年民進黨立委段宜康數次在臉書公開「爆料」，舉凡前總統馬英九、前立委蔡正元等人都曾中槍，更對台北農產運銷公司開炮，要檢察官查扣農產公司帳冊，才叫有效打擊菜蟲，逼得韓國瑜親上火線，擺出30顆曲棍球，要段像一個男人一樣，吃掉一顆曲棍球就好。

然而，回顧韓國瑜政壇生涯，他從立委退隱政壇，接著任職北農期間都備受關注，跳脫傳統政治人物形象的他，在2018年參選高雄市長時，竄起一波「韓流」，以89萬票打敗經營已久的陳其邁，拿下高雄市，頓時讓國民黨局勢一片大好；未料，他任職市長不到五個月，宣布投入總統大選，「誠信」問題成為市民質疑的關鍵。

任職市長不到兩年的期間，韓國瑜就經歷過3次選舉，也讓「寒流奇蹟變罷免」，不過，外界也相當好奇韓國瑜的下一步，是否能再創一次韓流奇蹟。

然而，對於韓國瑜下一步會是往何處發展？有網友在批踢踢發文表示，韓國瑜過去在2020總統大選獲得552萬的得票民意，以其聲勢仍可以去選黨主席、或去選台北市長。另外，也有網友認為「2022北市長有機會」、「韓要找盟友」。

(中時電子報)