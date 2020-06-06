高雄市長韓國瑜遭罷免後，6日晚間傳出，一向挺韓的高市議長許崑源，在住處墜樓身亡，確認已無生命跡象，遺體送至殯儀館。

許崑源民國47年生於高雄市苓雅區，三歲喪父，十三歲喪母，比他大十六歲的哥哥、高雄市前市議員許昆龍照顧他長成人。及長，他也追隨其兄投入政治，並當選多屆市議員。

2008年總統選舉，許崑源擔任馬蕭競選總部全國無黨聯盟總會長，2010年，他成為國民黨議會黨團總召集人，並當選縣市合併後第一屆高雄市議會議長。

2018年，國民黨於高雄市議會席次過半，許崑源以38票的絕對優勢成功當選議長，新任高雄市市長韓國瑜也親自到場祝賀。

許崑源最後一句話是一小時前在臉書寫道：「這一次，誰會是贏家？」

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(中時 )